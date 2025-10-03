Minsa: Filtración en el “Chicho” Fábrega ya fue reparada

El Ministerio de Salud (Minsa) salió al paso del revuelo en redes sociales tras la difusión de un video donde se ve agua cayendo del techo en la sala de ginecoobstetricia del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago.

Según la entidad, el hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2025 y fue resuelto en menos de 24 horas.

La filtración se debió a una tubería dañada desde hace tres años, instalada con un espesor inadecuado durante la construcción del hospital hace unos 10 años.

Este error provocaba que, al restablecerse la energía y encenderse las bombas de agua, se generaran impulsos de presión que rompían la línea.

El Minsa informó además que una comisión especial ya trabaja en la revisión de la infraestructura y que se han reparado seis de los catorce elevadores dañados.

“Ofrecemos disculpas al personal y a la comunidad por los inconvenientes”, señalaron, reafirmando su compromiso con unas instalaciones seguras y funcionales.