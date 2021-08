Minsa flexibiliza medidas de toque de queda y cuarentena Â¡Chequea!

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció que en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste se levanta la cuarentena total de los domingos y se flexibiliza con toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

Mientras que en el resto de los distritos en Panamá Oeste se mantienen las medidas ya establecidas.

Por otro lado en los distritos de Balboa y Chimán que comprenden Contadora y la Isla del Rey entre otros, quedarán sin ningún tipo de medida de restricción.

Precisó que en el distrito de Chepo y el corregimiento de Pacora en el Este continúan con el toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En Panamá Metro, se levanta en su totalidad las medidas de toque de queda en las islas de Taboga, Otoque Oriente y Occidente y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los corregimientos con toque de queda de 12:00 p.m. hasta las 4:00 am., indicó el Ministro Sucre.

En el distrito de Colón en la provincia del mismo nombre se levanta la medida de cuarentena total de los domingos y se flexibiliza con toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.; en el distrito de Santa Isabel, se levanta totalmente la medida de toque de queda.

Para el resto de los distritos de la provincia de Colón se mantienen las medidas anteriormente establecidas, dijo el jefe de la cartera de Salud.

Sostuvo Sucre que, en la provincia de Herrera, en el distrito de Chitré, se levanta la cuarentena total y flexibiliza la medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m., y se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Para la provincia de Coclé, en los distritos de Penonomé, Aguadulce y Antón se levantan la medida de cuarentena total de los domingos y se flexibiliza la medida con toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

Al mismo tiempo señaló que se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

En la provincia de Veraguas para el distrito de Atalaya se levanta la cuarentena total de los domingos, pero con medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

Reiteró que se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Dijo también que, para la provincia de Chiriquí, en los distritos de Boquerón y Tierras Altas, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., continúan las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Para la provincia de Darién, en el corregimiento de Sambú, se levanta totalmente la medida de toque de queda, así lo especificó el titular de salud, mientras que para los otros distritos de la provincia dijo que se mantienen las medidas establecidas anteriormente.

Finalmente, sostuvo que en la Comarca Ngäbe Buglé, en la zona de Kusapín se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Mañana continua proceso de vacunación

Indicó Sucre que, con la llegada hoy martes 3 de agosto de un nuevo lote de vacunas de la casa farmacéutica Pfizer, se reforzará la vacunación que inicia mañana miércoles en los circuitos 1-1 Bocas del Toro, 2-3 Coclé, 8-5 Panamá Oeste y 8-9 Panamá Norte, igualmente se aplicarán segundas dosis en los circuitos 8-8 San Francisco, 7-1 Los Santos y a pacientes crónicos o persona con un grado de discapacidad que residen en estas provincias.



Nuevas medidas para viajeros

En cuanto a las nuevas medidas para viajeros que empiezan a regir a partir del próximo lunes 9 de agosto y basada en análisis del Sistema Epidemiológico del MINSA, Sucre informó que, si un pasajero llega al territorio nacional y no tiene domicilio en el país, tendrá que acogerse a una cuarentena obligatoria en los hoteles autorizados por el Gobierno Nacional y debe asumir el costo de este.

Mencionó que la medida también va dirigida a viajeros/turistas que vengan de países en riesgos y que no cumplan con el esquema de vacunación completo.

Al mismo tiempo indicó que todo viajero que no tenga proceso migratorio, ya sea de un país en riesgo o no, deberá sufragar el costo de su aislamiento en hoteles aprobados por el MINSA, tales como Westin Playa Bonita, Westin Costa del Este, Hotel Mio Panamá, Hotel Bristol Panamá, Hotel Wyndham Panamá, The Santa Maria Hotel y el Hotel Sortis. Pueden tener acceso a estos hoteles a través de la página web www.visitpanama.com.

Vacunación con AstraZeneca con cita previa

Una vez llegado al país el nuevo embarque de la farmacéutica AstraZeneca se vacunarán con cita previa y en orden, a toda persona que requiera su segunda dosis, precisó Sucre, quien recordó que el intervalo para la aplicación de la segunda dosis es hasta de 120 días.