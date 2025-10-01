Minsa: Hallan frijoles con gusanos y cucarachas en comercios

Durante un operativo de vigilancia sanitaria realizado la noche de este martes, personal de la Dirección Regional de Salud de San Miguelito detectó múltiples deficiencias higiénicas en al menos 10 establecimientos comerciales ubicados en el sector de Torrijos-Carter.

Entre las irregularidades más alarmantes, las autoridades decomisaron 65 paquetes de frijoles infestados con gusanos, que estaban a la venta al público, representando un grave riesgo para la salud de los consumidores.

Además, se hallaron heces de roedores y cucarachas en estanterías y zonas de despacho. En varios minisúper también se observó la presencia de perros y gatos utilizados para cazar ratones, lo que agrava aún más las condiciones de insalubridad.



El operativo reveló, además, neveras sucias, utensilios contaminados, carnes en estado de descomposición y fallas en la refrigeración de los alimentos, lo cual impide su adecuada conservación.

Durante la inspección también se constató el incumplimiento de la Ley 13 sobre el control del tabaco y la venta ilegal de antibióticos y otros medicamentos



El Ministerio de Salud informó que estos establecimientos ya habían sido advertidos anteriormente por faltas similares. Por tratarse de casos reincidentes, los dueños fueron citados para la aplicación de multas que oscilan entre 501 y 5,000 dólares.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los comerciantes a cumplir con las normas de higiene y seguridad, con el fin de proteger la salud de la población y garantizar alimentos aptos para el consumo.