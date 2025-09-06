Nacional - 06/9/25 - 01:07 PM

Minsa ordena retiro de desodorantes por riesgo a la salud

Por: Redacción / Web -

 El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria máxima y ordenó la suspensión inmediata y retiro de todos los lotes del producto AXE Apollo Desodorante/Aerosol Corporal Body Spray, tras detectar posibles riesgos para la salud de los consumidores. 

La medida quedó oficializada mediante las Resoluciones N.° 182 y 183, fechadas el 14 y 15 de agosto, respectivamente, y publicadas ayer en la Gaceta Oficial No. 30,359-A. 

Esta decisión afecta directamente los registros sanitarios N.° 105944 (proveniente de México) y 97609 (proveniente de Argentina). 

Según informó el Minsa, el producto contiene sustancias prohibidas en productos cosméticos, lo que motivó su inmediata retirada del mercado. Asimismo, se instruyó a la empresa distribuidora a presentar, en un plazo no mayor de 30 días, un informe detallado del retiro de todos los lotes fabricados entre 2019 y 2029, dirigido a la Dirección de Farmacias y Drogas. 

El Minsa advirtió en sus resoluciones que: “La Autoridad de Salud está autorizada para dictar las medidas provisionales o preventivas necesarias para garantizar la vida, la salud, la integridad física y demás intereses de los consumidores, incluyendo la suspensión del registro sanitario, la publicación de información y el decomiso o inmovilización de productos”. 

Se recomienda a la población detener el uso inmediato del producto mencionado y reportar cualquier efecto adverso a las autoridades de salud.

