Nacional - 26/1/26 - 03:55 PM

Gobierno dice que no tiene nada que ver con viaje de diputados a Taiwán

La visita responde a decisiones personales de los diputados y no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Órgano Ejecutivo aclaró que  no tiene relación con el viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán.

Según el Gobierno, esa visita responde a decisiones personales de los diputados y no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior.

Desde Presidencia recordaron que la política exterior es una atribución exclusiva del Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución. En ese sentido, Panamá reiteró su compromiso con la política de “una sola China”, alineada con los intereses nacionales y los acuerdos diplomáticos vigentes.

El Gobierno también subrayó que continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China, manteniendo el reconocimiento oficial y el respeto a la soberanía nacional.

El diputado José Pérez Barbon anunció horas antes que una delegación de diputados viajará a Taiwán del 31 de enero al 7 de febrero

El viaje será multibancada y multipartidista, generó ruido político dentro y fuera del país.

Barboni explicó que la agenda incluye acercamientos comerciales, visitas a fábricas de semiconductores y reuniones con el Parlamento taiwanés

Aseguró que no se firmará ningún acuerdo y que no se comprometerá al Estado panameño.

Dijo que no se usará un solo centavo del erario, ya que el viaje responde a una invitación directa del gobierno de Taiwán, sin costo para el contribuyente.

 

