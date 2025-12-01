Minsa y CSS se unen para hacerle frente al VIH con plan que toca la realidad

En pleno Día Mundial del SIDA, el Minsa y la CSS dejaron el protocolo a un lado y anunciaron algo que la gente venía pidiendo hace rato: un Plan de Integración de los Servicios de Salud para el VIH, un movimiento histórico pa' que los pacientes no sigan dando vueltas entre oficinas y tengan una atención digna, rápida y sin excusas.

Este plan busca que las dos instituciones trabajen como un solo equipo, con protocolos iguales, atención continua y mejor uso de los recursos. En pocas palabras: que el sistema deje de estar partido y que la gente con VIH reciba una respuesta clara, ordenada y humana.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, habló claro: todavía hay trabas, atrasos y desigualdades que afectan a quienes buscan atención. “Persisten desafíos… interrupciones… inequidades… y una respuesta fragmentada”, dijo, asegurando que la idea es corregir todo eso con unión real entre el Minsa y la CSS.

Por su parte, el director de la CSS, Dino Mon, recalcó que este plan es para tumbar esa pared invisible que siempre ha separado a las dos instituciones. Contó que vienen más campañas de prevención, educación sexual y trabajo fuerte para cortar el estigma y la discriminación, que siguen siendo una de las cargas más pesadas que lleva la gente afectada.

El jefe de VIH/SIDA del Minsa, Carlos Chavéz, detalló que el foco arrancará en las regiones donde más casos se reportan: Ngäbe-Buglé, Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí. Recordó que 28 mil personas viven con VIH en Panamá y que hacerse la prueba una vez al año puede marcar la diferencia entre vivir con control o descubrirlo cuando ya es tarde.

Este año, ONUSIDA puso el lema: “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA”, y justamente eso es lo que el plan quiere hacer. Las áreas clave: prevención, reducir el estigma, diagnóstico, tratamiento e investigación.

Al lanzamiento asistieron el ministro Boyd, el director Mon, la representante de la OPS Anna Riviére Cinnamond, directores del Minsa y varias organizaciones que han peleado por años para que el país tome en serio esta realidad.

Una movida que, si de verdad se cumple, podría ser el primer paso para un sistema de salud más justo, más parejo y más humano pa’ la gente que vive con VIH en Panamá.