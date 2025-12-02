Minsa y la CSS lanzan plan de integración para fortalecer atención del VIH

En la conmemoración del Día Mundial del SIDA, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) lanzaron el Plan de Integración de los Servicios de Salud para el VIH.

La iniciativa busca garantizar atención continua, unificar protocolos, optimizar recursos, fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano. El nuevo modelo elimina la antigua separación entre pacientes del Minsa y de la CSS, lo que permitirá unificar protocolos y mejorar la entrega de medicamentos, entre otros aspectos.

“Este plan reconoce que prevenir es proteger las vidas; fortaleceremos con campañas educativas de promoción de salud sexual, prevención de ITS/VIH y eliminar la discriminación en los diferentes niveles de atención”, expresó Dino Mon, director del CSS.

Por su parte, Carlos Chavéz, jefe de la Sección de VIH/SIDA del Minsa, manifestó que este plan se concentrará en las cinco regiones que presentan mayor cantidad de casos de VIH: Comarca Ngäbe-Buglé, Región Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí.

El funcionario explicó que actualmente 28 mil personas viven con VIH.