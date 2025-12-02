Minseg defiende transparencia en millonarias contrataciones

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) aseguró que la contratación para modernizar los sistemas de telecomunicaciones de los organismos de seguridad se realizó bajo el estricto cumplimiento de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y con la fiscalización de los entes correspondientes.

El Minseg afirma que todas sus actuaciones han estado bajo la debida fiscalización.

Compra Excepcional Justificada

El primer punto aclarado fue el procedimiento excepcional para la expansión del Sistema P-25 de la Policía Nacional. Este contrato, otorgado a Kadair, S.A., asciende a B/.4,999,382.40.



El Sistema P-25 (o Project 25) es un estándar de comunicaciones de radio digital utilizado principalmente por policía, bomberos, ambulancias, estamentos de seguridad y agencias gubernamentales. Está diseñado para que distintas instituciones puedan comunicarse entre sí incluso si usan equipos de marcas diferentes.

El Ministerio justificó la medida argumentando que Kadair S.A. es el único distribuidor certificado en Panamá para esos equipos específicos.

La autorización fue legalizada mediante una Resolución de Gabinete.

El contrato fue refrendado por la Contraloría General el 18 de junio de 2025.

Transparencia en la Licitación Abierta

En cuanto a la licitación pública del sistema troncalizado, el Minseg negó que haya existido opacidad.

Aseguró que fue un proceso abierto, competitivo y con total transparencia, publicado en PanamaCompra.

Se recibieron tres propuestas, y la Comisión Verificadora recomendó adjudicar a Kadair, S.A. (B/.4,539,416.20).

El proceso se detuvo temporalmente por un reclamo de la empresa Skydata.

Sin embargo, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó la decisión inicial.

La DGCP levantó la suspensión y avaló la actuación del Minseg el 24 de octubre de 2025. La adjudicación fue formalizada días después, el 31 de octubre de 2025.

Actualmente, el Minseg espera la fianza de cumplimiento para la firma final del contrato.

La entidad concluye que la inversión fortalece la capacidad de los estamentos para combatir el crimen organizado y proteger a la población.