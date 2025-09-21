Minseg paga más de $2 millones en primas a exfuncionarios

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció que ha desembolsado más de $2 millones en concepto de prima de antigüedad a exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

Según el Minseg, hasta la fecha se han realizado pagos a 305 extrabajadores, sumando un total de $2,020,150.60.

Además, hay 294 cheques listos para ser retirados, equivalentes a $572,800.27, que corresponden a otros exfuncionarios que esperan su compensación.

El Minseg indicó que mantiene en trámite 2,167 pagos adicionales, por un monto acumulado de $8,350,119.86, como parte del proceso de reconocimiento de los derechos adquiridos por su personal.



En los últimos meses, varios jubilados han protestado exigiendo el pago de sus prestaciones laborales.