¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

Después de años de servicio en operaciones antinarcóticos, rescates y tareas de seguridad nacional, los canes Black y Karina colgaron oficialmente sus arneses este 24 de septiembre, tras una carrera ejemplar en el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante su trayectoria, estos héroes de cuatro patas participaron en importantes decomisos de drogas y en múltiples operativos contra el crimen organizado, convirtiéndose en piezas clave para proteger al país.

“Han hecho grandes capturas y aportado mucho a la ciudadanía. Así como nosotros nos jubilamos, ellos también lo merecen”, destacó Julio Navarro, del departamento canino del Senan, durante el emotivo acto de retiro.

Black llegó a la institución gracias a la donación de un agente, mientras que Karina, una pastora alemana con entrenamiento previo, fue cedida por una agencia de seguridad privada.

Ambos recibieron entrenamiento especializado para integrarse a las misiones del Senan y hoy inician una nueva etapa junto a familias adoptivas seleccionadas cuidadosamente.

“Fue un proceso que duró casi un año, pero valió la pena”, expresó Nidia Díaz, nueva tutora de Karina, emocionada por recibir en casa a la perrita que sirvió con lealtad al país.

Con su retiro, Black y Karina se despiden del uniforme, dejando huellas imborrables en la lucha contra el narcotráfico y demostrando que los verdaderos héroes también tienen cuatro patas. 🐾