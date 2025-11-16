"Misión Patitas" supera las 2 mil esterilizaciones de mascotas en Coclé

El programa de esterilización de mascotas "Misión Patitas", del Despacho de la Primera Dama de la República, que lidera Maricel Cohen de Mulino, en colaboración con la fundación Spay Panamá, ha superado las 2 mil mascotas atendidas solo este fin de semana.

Con jornadas realizadas en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, las esterilizaciones se trasladaron al gimnasio de la escuela Ángel María Herrera, donde las familias pudieron llevar a sus perros y gatos para atención.

En esas últimas jornadas, el programa del Despacho de la Primera Dama ha superado las 17,500 esterilizaciones, desde septiembre del año 2024.

"No tengo palabras para expresar mi alegría de ver cómo las personas han respondido", destacó la directora de la Fundación Spay Panamá, Patricia Chan.

"Es importante que las personas entiendan que un ambiente de sobrepoblación animal solo fomenta un ambiente de maltrato, abuso y abandono. Todos nosotros, cooperando juntos con Misión Patitas podemos lograr una sociedad más humanitaria en Panamá", reiteró.

El programa "Misión Patitas" brinda una alternativa a la población de escasos recursos a acceder a una esterilización segura para sus mascotas, sin necesidad de acudir a una clínica veterinaria privada, contribuyendo así a evitar la proliferación de animales domésticos abandonados.

"El mayor desafío es que las autoridades locales entiendan la importancia de esterilizar a los animales. La mayor satisfacción es ver al gobierno central y al despacho de la primera dama entender la causa animal y poder llegar a muchos más animales y sus familias", destacó Chan.

La Primera Dama estuvo en Penonomé este fin de semana, donde adelantó que la meta de "Misión Patitas" es terminar el año alcanzando las 20,000 esterilizaciones de mascotas.