Nacional - 01/12/25 - 02:10 PM

Mitad de encuestados quiere reabrir mina y "El Loco" sigue siendo el rey

 

Por: Redacción / Crítica -

La mitad de las personas consultadas asegura estar a favor de reabrir Minera Panamá, según la más reciente encuesta de Doxa para Arca Media.

La encuesta realizada entre realizada del 17 al 24 de noviembre, reveló que muchos encuestados también piden que el presidente José Raúl Mulino meta “mano dura” y apriete las riendas en la toma de decisiones, porque sienten que el país necesita dirección firme y sin titubeos.

En el terreno político, donde la calle no perdona, el que sigue mandando en imagen positiva es Ricardo Martinelli, que mantiene un 51% y se queda en la cima del cariño popular.

Detrásde Martinelli se encuentran Juan Diego Vásquez (43%), el alcalde Mayer Mizrachi (40%), Martín Torrijos (25%), Ricardo Lombana (23%) y, más abajo, Juan Carlos Varela (14%).

 

Te puede interesar

Panamá refuerza cooperación con UNESCO para impulsar el desarrollo museal

Panamá refuerza cooperación con UNESCO para impulsar el desarrollo museal

Diciembre 01, 2025
Minsa y CSS se unen para hacerle frente al VIH con plan que toca la realidad

Minsa y CSS se unen para hacerle frente al VIH con plan que toca la realidad

 Diciembre 01, 2025
Mitad de encuestados quiere reabrir mina y "El Loco" sigue siendo el rey

Mitad de encuestados quiere reabrir mina y "El Loco" sigue siendo el rey

Diciembre 01, 2025
Médicos Especialistas del HST rechazan plan de integración del Minsa y la CSS

Médicos Especialistas del HST rechazan plan de integración del Minsa y la CSS

Diciembre 01, 2025
SENNIAF: bebé abandonada en Tinajitas se encuentra estable

SENNIAF: bebé abandonada en Tinajitas se encuentra estable

Diciembre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana
Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca