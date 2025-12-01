Mitad de encuestados quiere reabrir mina y "El Loco" sigue siendo el rey

La mitad de las personas consultadas asegura estar a favor de reabrir Minera Panamá, según la más reciente encuesta de Doxa para Arca Media.

La encuesta realizada entre realizada del 17 al 24 de noviembre, reveló que muchos encuestados también piden que el presidente José Raúl Mulino meta “mano dura” y apriete las riendas en la toma de decisiones, porque sienten que el país necesita dirección firme y sin titubeos.

En el terreno político, donde la calle no perdona, el que sigue mandando en imagen positiva es Ricardo Martinelli, que mantiene un 51% y se queda en la cima del cariño popular.



Detrásde Martinelli se encuentran Juan Diego Vásquez (43%), el alcalde Mayer Mizrachi (40%), Martín Torrijos (25%), Ricardo Lombana (23%) y, más abajo, Juan Carlos Varela (14%).