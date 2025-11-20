MITRADEL pide cabeza fría en inicio de negociaciones de salario mínimo

Este miércoles arrancaron formalmente las conversaciones para definir el nuevo salario mínimo, y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño llamó a la “prudencia”.

La discusión inició con un tono más optimista de lo que muchos esperaban., aseguró que la primera sesión de la mesa fue “muy productiva y positiva”, con un ambiente de diálogo que genera confianza entre todos los sectores, dijo.

Pero debajo del buen ánimo hay temas pesados que nadie está ignorando.

Canasta básica y familias en aprietos

En la sesión se habló de lo que más le duele al bolsillo panameño: la canasta básica.



El reto, dijo la ministra, es que los productos esenciales lleguen a precios que las familias realmente puedan pagar, y que cualquier ajuste salarial no termine disparando los costos para todos.

Los técnicos del MINSA, MEF, MIDA, ACODECO, la Contraloría y Conato presentaron análisis que retratan una realidad conocida en la calle: si sube algo aquí, sube todo allá. Por eso el impacto no solo se mide en quienes ya tienen empleo, sino también en quienes hoy andan buscando trabajo y no logran entrar al mercado.

El tema caliente: ¿unificar la Zona 2 con el resto del país?

Uno de los puntos que más ruido generó fue la propuesta de equiparar la Zona 2 con el resto del país.



Muñoz reconoció que la idea no es sencilla: en la revisión pasada ya se redujeron las regiones salariales de tres a dos, lo que implicó un aumento importante para muchas empresas, especialmente las pequeñas.

Según explicó, ese golpe todavía se siente, porque muchas pymes apenas se están levantando después de años de recuperación lenta. Por eso, antes de tomar una decisión, se están revisando los impactos reales y escuchando a cada sector.

Cuatro semanas para lograr el acuerdo

Ya se aprobó el reglamento y el cronograma oficial:

la mesa tendrá cuatro semanas para buscar un consenso,

la fecha límite es el 10 de diciembre

, y durante ese periodo se recibirán ponencias, estudios técnicos y propuestas formales de cada sector.

La ministra pidió mantener la calma, apostando por un acuerdo “responsable, justo y posible”, que no rompa —como ella misma dijo— la frágil columna vertebral de la economía: las micro y pequeñas empresas.