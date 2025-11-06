Mizrachi critica duramente a Galván por la crisis de impuestos en Colón



El alcalde del distrito capitalino, Mayer Mizrachi, expresó su firme crítica hacia su colega del distrito de Colón, Diógenes Galván, luego de denunciar la falta de pago de impuestos municipales por parte de más de 2,000 empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón. Según Galván, esta situación agrava las finanzas del municipio y dificulta la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer respuestas efectivas a los problemas comunitarios.

Mizrachi señaló que el enfoque del discurso de Galván era equivocado, calificándolo de fracasado y populista. En su intervención, el alcalde capitalino enfatizó que no es necesario crear nuevos impuestos, ya que las zonas francas del país están regidas por un régimen especial que las exime de pagar impuestos municipales, según lo estipulado por la ley.

El alcalde de Panamá también recalcó que los gobiernos locales dependen de los fondos de descentralización provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, argumentó que cada año los recursos destinados a los municipios se han vuelto más escasos, lo que dificulta la capacidad de los municipios para afrontar los problemas de los ciudadanos y las comunidades.

Mizrachi detalló que en 2017, se recaudaron 160 millones de dólares por concepto de IBI, los cuales fueron destinados íntegramente a los municipios. No obstante, en 2025, con la aprobación del nuevo presupuesto del Estado, se recaudaron 230 millones de dólares, pero solo se asignaron 80 millones de dólares a los municipios, mientras que el gobierno central se quedó 150 millones de dólares. En relación a esto, el alcalde señaló que intentó dialogar con el ministro y otros miembros del gobierno para abordar la situación.

El alcalde capitalino reiteró que los recursos para los municipios son cada vez más limitados, a pesar de que las necesidades de las comunidades siguen en aumento. En ese sentido, subrayó que los representantes de corregimiento y las juntas comunales son la primera línea de contacto con la ciudadanía, quienes a menudo reclaman mejoras en sus comunidades y realizan esfuerzos más allá de sus competencias para atender esas demandas.

