Modernización educativa en Comarca Ngäbe-Buglé: Entregan tres nuevas escuelas

Las nuevas escuelas, ubicadas en Llano Iglesia, Alto Calabacito y Alto Bonito, marcaron un antes y un después para más de 700 estudiantes.

 

En un paso importante hacia la mejora de la educación en la Comarca Ngäbe-Buglé, fueron entregados formalmente los primeros tres centros educativos con modernas y cómodas instalaciones. 
 

Las nuevas escuelas, ubicadas en Llano Iglesia, Alto Calabacito y Alto Bonito, marcaron un antes y un después para más de 700 estudiantes, quienes dejan atrás las antiguas escuelas-rancho, espacios precarios que habían estado abandonados durante casi nueve años.

Las nuevas infraestructuras representan un avance significativo en la mejora de la calidad educativa para los habitantes de estas comunidades, que por años han luchado por acceder a condiciones dignas de aprendizaje. 
 

Las obras de rehabilitación fueron lideradas por el Ministerio de Educación (Meduca), que reactivó la construcción y modernización de las instalaciones con el objetivo de ofrecer espacios adecuados para la enseñanza.

Aunque tres centros más están en proceso de entrega, este proyecto ya ha transformado la realidad de cientos de estudiantes, quienes ahora cuentan con aulas, baños y espacios comunes más seguros y apropiados para su educación.
 

