Nacional - 29/9/25 - 01:10 PM

Moltó: Arbitrajes por caso Minera Panamá siguen suspendidos

Por: Redacción / Web -

 

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó la conformación de dos paneles arbitrales por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco de las reclamaciones presentadas contra Panamá tras el cierre de la mina de Donoso, operada por Minera Panamá (First Quantum).

Moltó calificó la noticia como “malentendida” y aseguró que la conformación de estos paneles no implica que se haya levantado la suspensión de los arbitrajes acordada previamente.

“Que se conforme el panel no significa que se deja la suspensión de los arbitrajes... Que exista un panel no significa que los arbitrajes se volvieron a montar ni que el panel va a decidir sobre un arbitraje suspendido. Los arbitrajes están suspendidos,” declaró.

Moltó explicó que la existencia de los paneles es una formalidad legal y que estos solo actuarían si, en algún momento, Minera Panamá decidiera “reanudar” los procesos.
 

Reiteró que el gobierno actuó de “buena fe” al lograr la suspensión y destacó que se trata de montos significativos, mencionando una reclamación por $5.000 millones y otra por $10.000 millones, que han sido exitosamente suspendidas o canceladas.
 

