Moltó asegura transparencia ante citación por la mina de Donoso

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, expresó su disposición a asistir con total transparencia a la citación aprobada por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, en relación con el caso de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

"Con mucho gusto asisto; sin embargo, tenemos que cuadrar la fecha porque tengo algunos viajes pendientes... aún no me ha llegado la citación oficialmente", declaró Moltó a los medios.

El ministro adelantó que ya se está preparando para responder el cuestionario de 17 preguntas elaborado por Comisión, el cual —según indicó— ya conoce de antemano.

La Comisión de Comercio aprobó citar a Moltó para que rinda cuentas sobre varios temas vinculados a la mina, incluyendo la auditoría integral, procesos de arbitraje y otros asuntos relacionados.



Además, los diputados acordaron realizar una visita oficial a las instalaciones de la mina el próximo 17 de octubre.

