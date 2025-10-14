Moltó defiende gestión estatal de la mina de Donoso

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, compareció ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para detallar la administración de la mina en Donoso tras la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá.



Moltó respondió un cuestionario de 17 preguntas en una sesión centrada en las acciones del Ejecutivo tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá en noviembre de 2023, y la subsiguiente decisión gubernamental de que la gestión de la mina permanezca bajo supervisión estatal.

El ministro destacó que las acciones se rigen bajo el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), aprobado en mayo de 2025. “Este plan es transitorio y su fin es garantizar la estabilidad de las instalaciones y prevenir daños ambientales, no reactivar la minería”, señaló. Actividades recientes, como el encendido de la planta, son requisitos técnicos del PGS.

Sobre el concentrado de cobre, se certificaron 128.017,79 toneladas métricas exportadas entre junio y julio de 2025. El Estado está a la espera de información de la empresa para calcular y cobrar las regalías correspondientes.

En cuanto a los procesos legales, el ministro informó que de cuatro arbitrajes iniciados por la empresa, tres se mantienen suspendidos y uno fue desistido. El monto inicial en disputa superaba los $29 mil millones. Moltó confirmó que no se han registrado laudos en contra del Estado.

Finalmente, el funcionario reafirmó el refuerzo de la vigilancia ambiental y el cumplimiento de más de 300 compromisos del estudio de impacto ambiental en coordinación con el Ministerio de Ambiente.