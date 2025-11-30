Moltó resalta la fuerza productiva de Barrios Unidos en desfile del 28

En Barrios Unidos, la comunidad no salió solo a desfilar E 28 de noviembre: salió a decir “aquí estamos y aquí producimos”.



El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó reafirmó que esta tierra tiene peso propio: sal, pesca, mariscos y caña, actividades que por décadas han movido la economía local y han sostenido a cientos de familias.



“Esta comunidad ha empujado al país con su trabajo silencioso, pero constante”, dijo el ministro, quien fue abanderado del desfile del 28 de noviembre.

El ministro también agradeció la invitación del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, hijo del corregimiento, quien recalcó que el 28 de noviembre no es solo fecha en el calendario, sino un recordatorio de la identidad que Barrios Unidos sigue defendiendo.

“Este pueblo me formó y aún marca lo que somos como comunidad”, expresó Herrera.

En medio del acto, el representante Francisco Jaén entregó un reconocimiento a Moltó por su trayectoria y por los aportes al sector económico, gesto que fue aplaudido por la gente del área.

La jornada cerró con presentaciones culturales y un desfile donde instituciones, centros educativos y agrupaciones locales caminaron bajo un solo mensaje: Barrios Unidos no solo celebra, también produce y aporta.