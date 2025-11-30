Nacional - 30/11/25 - 07:29 AM

Moltó resalta la fuerza productiva de Barrios Unidos en desfile del 28

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó reafirmó que esta tierra tiene peso propio: sal, pesca, mariscos y caña, actividades que por décadas han movido la economía local

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

En Barrios Unidos, la comunidad no salió solo a desfilar E 28 de noviembre: salió a decir “aquí estamos y aquí producimos”.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó reafirmó que esta tierra tiene peso propio: sal, pesca, mariscos y caña, actividades que por décadas han movido la economía local y han sostenido a cientos de familias.

“Esta comunidad ha empujado al país con su trabajo silencioso, pero constante”, dijo el ministro, quien fue abanderado del desfile del 28 de noviembre.

El ministro también agradeció la invitación del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, hijo del corregimiento, quien recalcó que el 28 de noviembre no es solo fecha en el calendario, sino un recordatorio de la identidad que Barrios Unidos sigue defendiendo.

“Este pueblo me formó y aún marca lo que somos como comunidad”, expresó Herrera.

En medio del acto, el representante Francisco Jaén entregó un reconocimiento a Moltó por su trayectoria y por los aportes al sector económico, gesto que fue aplaudido por la gente del área.

La jornada cerró con presentaciones culturales y un desfile donde instituciones, centros educativos y agrupaciones locales caminaron bajo un solo mensaje: Barrios Unidos no solo celebra, también produce y aporta.

 

 

Te puede interesar

Acodeco destapa el desorden: más de 10 mil irregularidades en Panamá Oeste

Acodeco destapa el desorden: más de 10 mil irregularidades en Panamá Oeste

 Noviembre 30, 2025
Moltó resalta la fuerza productiva de Barrios Unidos en desfile del 28

Moltó resalta la fuerza productiva de Barrios Unidos en desfile del 28

Noviembre 30, 2025
Aguaceros que van y vienen: el clima sigue jugándosela en todo el país

Aguaceros que van y vienen: el clima sigue jugándosela en todo el país

 Noviembre 30, 2025
Veraguas: Catorce adultos mayores aprenden a leer y escribir

Veraguas: Catorce adultos mayores aprenden a leer y escribir

 Noviembre 29, 2025
Mides suspende pagos en la Comarca Emberá Wounaan y Darién

Mides suspende pagos en la Comarca Emberá Wounaan y Darién

 Noviembre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre

Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre