Momento solemne: Izada del Pabellón Nacional en honor al 3 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes los actos protocolares conmemorativos del 3 de noviembre, en el Palacio de las Garzas, como parte de las celebraciones por los 122 años del nacimiento de la República de Panamá.

Los actos comenzaron tras la finalización de las tradicionales dianas patrióticas. El presidente Mulino, acompañado de su distinguida esposa, Marisel de Mulino, izó el Pabellón Nacional frente a la Presidencia de la República, marcando un momento solemne en la jornada.

En el evento estuvieron presentes los ministros de Estado, directores de entidades públicas e invitados especiales, quienes acompañaron al mandatario en este significativo acto de unidad y patriotismo.

Acto seguido, el presidente Mulino entregó el Pabellón Nacional al Abanderado Oficial, señor Rodolfo Moreno, empresario y productor.

El acto solemne concluyó con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda Republicana, cerrando así una jornada llena de fervor patriótico y orgullo nacional.

