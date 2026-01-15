Momo Homes: casas prefabricadas exportadas a Estados Unidos

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recibió a representantes de Momo Homes, una empresa de capital australiano con operaciones en Panamá, especializada en la fabricación y exportación de viviendas unifamiliares prefabricadas hacia mercados como el de Estados Unidos.

Durante el encuentro, Stewart Hall, presidente ejecutivo de Momo Homes; Benjamin Piggott, jefe de operaciones; y el presidente fundador Charles Gale, presentaron al titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) el modelo de negocio que han logrado estructurar desde Panamá, destacando su éxito en la exportación de soluciones habitacionales al mercado estadounidense.

Las viviendas prefabricadas de Momo Homes están diseñadas para ofrecer rapidez, previsibilidad y resiliencia, y se entregan como sistemas de construcción totalmente integrados. Estas incluyen paneles estructurales de acero conformado en frío, conjuntos precableados y preinstalados, puertas y ventanas de aluminio de alta especificación, así como electrodomésticos, sistemas HVAC eléctricos, revestimientos, techos, pisos, gabinetes, aislamiento y componentes de acabado.

A diferencia de la construcción modular tradicional, las casas de Momo Homes se ensamblan directamente en el sitio, lo que permite que sean aprobadas como construcciones convencionales en Estados Unidos, sin perder el control de calidad y la eficiencia propios de la fabricación en fábrica.

El modelo operativo de la empresa contempla tres etapas clave: abastecimiento de materiales en Asia, fabricación de precisión en Panamá y entrega y ensamblaje final en los sitios de construcción en Estados Unidos.

Los representantes de la compañía resaltaron la importancia estratégica de Panamá como plataforma logística, señalando que la ubicación de la fábrica permite reducir tiempos y costos en la manipulación de contenedores, además de aprovechar la relación comercial favorable entre Panamá y Estados Unidos, lo que fortalece la competitividad del país como hub industrial y exportador.