El abogado Gonzalo Moncada Luna presentó hoy una queja contra el Ministerio Público a fin que investiguen la denuncia interpuesta en octubre del 2022 por la presunta comisión de los delitos de peculado y tráfico de influencias, contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses y contra quienes resulten responsables.

LEE TAMBIÉN: Condenan ataque mediático y lamentan muerte de Delfia Cortez

Publicidad

Moncada Luna denunció que no se ha avanzado en la investigación tras presentar la denuncia hace más de un año sobre la asignación por parte de esta entidad, de los "auxilios económicos" por varios miles de dólares a familiares o amigos de políticos con capacidad de financiar los estudios de sus allegados.

Dijo que al revisar el expediente ayer no existe ninguna página que haya adelantado, cero… lo tienen medio escondido o engavetado. La denuncia contra Meneses es un escandaloso “robo” de los dineros del Estado.

El jurista dijo que entiende al Procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo, porque este es un caso que toca a poderosos, empresarios. políticos y hasta familiares del presidente Laurentino Cortizo, pero así no se puede... no es posible que no pase nada.

#NacionalCri Moncada Luna: Denuncia por “auxilios económicos” está engavetada [Video]

Denunció que no han hecho ningún tipo de diligencias en este caso que es un robo a los dineros del Estado.https://t.co/d1r5rNk8fd pic.twitter.com/HUBNMeLiuK — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 16, 2024

Contenido Premium: 0