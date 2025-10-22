Moon Fest World Cup 2026 aterriza en Colón

La magia del Moon Fest regresa en 2026 con una edición especial que celebra la diversidad del mundo a través de la cultura, la gastronomía y el deporte.

En el 2026, el festival amplía su alcance con una celebración doble: en la ciudad de Panamá y, por primera vez, en la ciudad de Colón, llevando su mensaje de unidad e inclusión a nuevos públicos.

Bajo el lema “Una experiencia **cultural, gastronómica y deportiva sin fronteras”, el Moon Fest World Cup 2026 se inspira en el espíritu de la Copa Mundial de la FIFA para fomentar el encuentro entre culturas mediante el arte, la gastronomía, la industria creativa y el deporte.

📍 Fechas y sedes del festival:

• Sábado 11 de abril – Plaza Mayor de las Ruinas de Panamá Viejo, Ciudad de Panamá – desde las 5:00 p.m.

• Sábado 19 de abril – Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón – desde la 1:00 p.m.

Organizado por ADN Creativo, el festival fusiona la riqueza cultural ancestral de países como India, Turquía, Indonesia, Marruecos y diversas naciones del mundo árabe presentes en Panamá. Además, invita a otras naciones a compartir su identidad a través del arte, la gastronomía, la música y el deporte, en el marco de la celebración del Mundial 2026.

El Moon Fest World Cup 2026 tiene como objetivo fortalecer los lazos entre pueblos y resaltar la riqueza de las tradiciones que nos unen, reafirmando a Panamá como un punto de encuentro internacional para la diversidad y la integración cultural.

El 2026 es el año en que el fútbol será el gran hilo conductor del festival, destacando su poder para conectar a personas de todos los rincones del planeta.

🎉 El evento incluirá:

• Pabellones culturales y gastronómicos internacionales

• Exhibiciones de arte tradicional y bazar oriental

• Mercado artesanal

• Zona Exclusiva LPF, con dinámicas interactivas y presencia de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, incluyendo al emblemático Club Deportivo Árabe Unido de Colón

Además de ofrecer una experiencia cultural única, el festival tiene también un propósito social: una parte de los fondos recaudados será destinada a los programas de inclusión, educación y apoyo comunitario que impulsa la Fundación Islámica de Panamá.

El Moon Fest World Cup 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, el Centro de Arte y Cultura de Colón, la Liga Panameña de Fútbol, el Club Unión Arabe de Colón, Damas del Comité Islámico de Colón, Mistral by Fidah, Miva Design, y otras organizaciones comprometidas con el desarrollo cultural del país. Todos apuestan a que esta iniciativa se consolide como un evento anual de referencia que impulse el turismo cultural y sostenible en Panamá.