MOP adjudica en $312.3 millones un nuevo proyecto APP para el west

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó el segundo contrato bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) para la Carretera Panamericana Oeste.

La obra cubre 192 kilómetros, desde Loma de Campana hasta Santiago, uno de los tramos más transitados del país.

El proyecto quedó en manos del Consorcio APP Vías del Istmo, que logró la mejor evaluación técnica y económica del proceso.

Su propuesta contempló una inversión inicial de B/. 312.3 millones, debajo del valor de referencia establecido en B/. 359.4 millones.

Otras empresas también compitieron. Presentaron ofertas millonarias y planes ambiciosos. Pero los informes oficiales publicados en PanamaCompra terminaron inclinando la balanza hacia una sola propuesta.

La intervención no será inmediata ni uniforme. La carretera se trabajará por etapas, dividida entre el tramo Loma Campana–Penonomé y el tramo Penonomé–Santiago, con obras escalonadas para evitar el colapso del tránsito.

El plan incluye retornos en puntos estratégicos, mejoras en la señalización, controles de peso para transporte pesado, sistemas de videovigilancia y paradas de buses con bahías, elementos que hoy faltan en buena parte de la vía.

El contrato tendrá una duración de 20 años, contados a partir del refrendo de la Contraloría General de la República.

El esquema contempla estudios previos, construcción, operación y mantenimiento, antes de que la infraestructura regrese al Estado panameño.

Durante la ejecución del proyecto se prevé la generación de más de 2,000 empleos directos y miles de puestos indirectos, con un impacto directo sobre más de 280,000 personas que viven o se mueven a lo largo de la carretera.

Con esta adjudicación, el Gobierno avanza en su segundo proyecto APP en infraestructura vial, luego de la Panamericana Este. La diferencia ahora estará en la ejecución, no en el anuncio.