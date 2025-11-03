MOP evalúa la construcción de 12 puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó este lunes que se evalúa la construcción de 12 puentes zarzos en el área del Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, lugar donde murieron dos niñas al intentar cruzar una quebrada.

"Eso lo estamos evaluando y se mandaron a cotizar ya", dijo Andrade.

Aunque no se ha precisado el monto total de inversión, señaló que se estima que cada zarzo podría costar entre 100 mil y 300 mil dólares.

LEE TAMBIÉN: 3 de noviembre en el interior: Mujeres como protagonistas y desafíos sociales

"Dependiendo de la complejidad del terreno y las condiciones de acceso a cada sitio", dijo el ministro a los medios de comunicación.

El presidente José Raúl Mulino en la conferencia semanal anunció que su gobierno ejecutaría un plan nacional para construir más de 100 puentes en diversas comunidades con el fin de que los panameños vayan más seguros a la escuela o al trabajo.

Por otro lado, mencionó que en su primer año de gestión se han construido 20 puentes zarzos "pero no suficientes. Tenemos un déficit histórico y vamos a cubrirlo", dijo.