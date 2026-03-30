Nacional - 30/3/26 - 12:00 AM

Moreno propone regionalizar carreras y reforzar vínculo empresarial en su candidatura a rector de la UP

Por: Redacción Crítica -

El vicerrector académico de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, oficializó su candidatura a la rectoría con una propuesta enfocada en la regionalización de la oferta académica y el fortalecimiento de la competitividad global.

Moreno planteó crear carreras específicas en los centros regionales para responder a las necesidades de cada provincia, reducir el traslado de estudiantes a la sede central y potenciar sectores estratégicos como el agropecuario.

También propuso una mayor vinculación con la empresa privada mediante investigaciones aplicadas, tesis y prácticas profesionales continuas orientadas a resolver problemas del sector productivo.

Las elecciones rectorales están programadas para el 1 de julio. El aspirante, con 34 años de trayectoria docente, es físico graduado con honores y realizó maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda.

Te puede interesar

Fedebeis suspende a peloteros y uno de los acusados se defiende

Fedebeis suspende a peloteros y uno de los acusados se defiende

 Marzo 29, 2026
¡Fiestón! Tamborito del Callejón le rindió homenaje a Esthercita Nieto

¡Fiestón! Tamborito del Callejón le rindió homenaje a Esthercita Nieto

 Marzo 29, 2026
Debate nacional por proyecto de ley 443 sobre uso de etanol en combustibles

Debate nacional por proyecto de ley 443 sobre uso de etanol en combustibles

 Marzo 29, 2026
Sequía pone en peligro varios cultivos en Las Margaritas en El Caño de Natá

Sequía pone en peligro varios cultivos en Las Margaritas en El Caño de Natá

 Marzo 29, 2026
Alcaldía no cobrará por parking en la Cinta Costera, pero ojo con El Chorrillo

Alcaldía no cobrará por parking en la Cinta Costera, pero ojo con El Chorrillo

 Marzo 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua