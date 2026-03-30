Moreno propone regionalizar carreras y reforzar vínculo empresarial en su candidatura a rector de la UP

El vicerrector académico de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, oficializó su candidatura a la rectoría con una propuesta enfocada en la regionalización de la oferta académica y el fortalecimiento de la competitividad global.

Moreno planteó crear carreras específicas en los centros regionales para responder a las necesidades de cada provincia, reducir el traslado de estudiantes a la sede central y potenciar sectores estratégicos como el agropecuario.

También propuso una mayor vinculación con la empresa privada mediante investigaciones aplicadas, tesis y prácticas profesionales continuas orientadas a resolver problemas del sector productivo.

Las elecciones rectorales están programadas para el 1 de julio. El aspirante, con 34 años de trayectoria docente, es físico graduado con honores y realizó maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda.