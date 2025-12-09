Nacional - 09/12/25 - 09:46 AM

Mosquito sigue mandando en Panamá: más de 14 mil casos de dengue y 25 muertos

La mayoría de los afectados están entre los 10 y 49 años, es decir, gente joven, activa, que trabaja, estudia y se mueve.

 

El Ministerio de Salud reportó que hasta la semana epidemiológica #47, del 16 al 22 de noviembre de 2025, Panamá acumula 14,905 casos confirmados de dengue, una cifra que pone a las autoridades en alerta y a la población mirando de reojo cualquier charquito en su patio.

En el informe se desataca que un total de 1,453 personas han requerido atención intrahospitalaria, mientras 25 panameños no lograron vencer la enfermedad, dejando a sus familias en luto.

Regiones con más casos

La cosa está fuerte en casi todo el país, pero hay zonas donde el mosquito está dando más guerra:

  • Región Metropolitana: 4,588 casos
  • San Miguelito: 2,585
  • Panamá Oeste: 1,584
  • Panamá Norte: 1,419
  • Chiriquí: 869
  • Bocas del Toro: 820
  • Veraguas: 546
  • Los Santos: 515
  • Colón: 439
  • Herrera: 429
  • Panamá Este: 387
  • Darién: 335
  • Coclé: 303
  • Ngäbe-Buglé: 71
  • Kuna Yala: 15

Por corregimientos, Tocumen se lleva el primer lugar con 1,026 casos, seguido por 24 de Diciembre con 899, Belisario Frías 608, Belisario Porras 549 y Ernesto Córdoba Campos con 377.

La mayoría de los afectados están entre los 10 y 49 años, es decir, gente joven, activa, que trabaja, estudia y se mueve.

 

