¡Motores a toda marcha! Inicia feria de autos más grande del país

Panamá se prende con la edición 2025 del Panama Motor Show, el evento automotriz más importante del año, inaugurado este jueves por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente José Raúl Mulino.

Bajo un mismo techo, más de 40 marcas de vehículos presentan sus últimas innovaciones en el Panama Convention Center de Amador, en una feria que no solo muestra lo mejor del mundo automotor, sino que también impulsa la economía nacional y genera miles de empleos.

“ADAP ha demostrado ser un gremio fuerte, unido y transparente, que trabaja de la mano con el Gobierno para mejorar la movilidad, el transporte seguro y la modernización del sector”, destacó Orillac durante el evento organizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, que este año celebra 75 años de fundación.

El ministro resaltó que gracias al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, el sector automotriz genera más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, siendo un pilar clave para la economía.

Durante el recorrido por la feria, Orillac estuvo acompañado del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el presidente de ADAP, Fernando Tristán, y el presidente de la feria, Gustavo de Luca.

Según cifras oficiales, entre enero y julio de 2025 se han vendido más de 33,200 vehículos en el país, un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las proyecciones apuntan a cerrar el año con más de 56,000 unidades vendidas.