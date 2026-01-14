Nacional - 14/1/26 - 04:10 PM

MP alerta a naves panameñas tras ataque con dron a tanquero en Ucrania

El incidente ocurrió mientras el buque estaba fondeado en el área de Chornomorsk y dejo un tripulante herido.

 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pidió a todas las naves panameñas que extremen medidas de seguridad y eviten transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov.

Esta advertencia surgió después de un ataque con dron a un tanquero con bandera panameña en Chornomorsk, Ucrania,

El incidente ocurrió mientras el buque estaba fondeado en el área de Chornomorsk  y dejó un tripulante herido.

El hombre fue atendido de inmediato y mantiene una condición estable, según el reporte oficial. La AMP explicó que el conflicto en la zona sigue golpeando fuerte.

Puertos cerrados, operaciones limitadas y mayor riesgo para los buques que entran o hacen escala en instalaciones ucranianas.

Por eso, la entidad pidió a los buques panameños que ya estén en aguas o puertos ucranianos cumplir estrictamente con las medidas de precaución establecidas por el Gobierno de Ucrania.

Entre las recomendaciones está rehacer la evaluación de riesgos para cada nave y cada viaje, sobre todo si cambia el nivel de amenaza.

Además de revisar el plan de seguridad del buque y mantener  vigilancia total en el puente.

También se pide reforzar los controles de embarque y verificar que todo el equipo contra incendios esté listo para usarse en cualquier momento.

Si hay mantenimiento en curso, la bomba contra incendios de emergencia debe estar disponible.

La AMP recordó además que el Sistema de Identificación Automática (AIS) y el LRIT deben funcionar correctamente.

La idea es simple: que la posición del buque se transmita de forma continua.

 

