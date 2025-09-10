Nacional - 10/9/25 - 10:10 AM

MP inicia investigación a maestra por amarrar a niño a una silla

La Defensoría del Pueblo y la Senniaf también realizaron visitas al plantel educativo y conversaron con los docentes y administrativos.

 

El Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio Público abrieron investigaciones tras la denuncia de un padre, quien asegura que su hijo, estudiante de primer grado en la escuela Los Algarrobos Arriba, fue amarrado con cinta adhesiva como castigo. El hecho ocurrió en el distrito de Dolega, Chiriquí

Según el denunciante, su hijo se mostró reacio a asistir a clases y expresó su malestar por lo sucedido, lo que motivó la queja formal ante la dirección del centro educativo.

El padre relató que, según su hijo, la maestra lo habría sujetado de brazos y piernas con cinta adhesiva, dejándolo sentado en su silla para que permaneciera tranquilo y reflexionara sobre su conducta. Sin embargo, recalcó que esta situación generó temor en el menor y fue percibida como un castigo físico por parte de la familia.

Por su parte, las autoridades de la escuela aclararon que nunca se ha sometido al menor a un castigo físico y que la situación se trató de un malentendido

Explicaron que al niño se le puso cinta adhesiva para que permaneciera tranquilo en su lugar dentro del aula, pero que en ningún momento se le amarró ni se le agredió.

 Además, señalaron que se está dando seguimiento especial a su caso a través de los gabinetes psicopedagógicos y que se buscará conversar con los padres para implementar estrategias que protejan su educación y bienestar, evitando futuras confusiones en el plantel.

La directora regional de Educación, Marisa González, explicó que se inició un proceso administrativo para esclarecer los hechos y garantizar la protección del estudiante y de los docentes.

Además, la Defensoría del Pueblo y la Senniaf también realizaron visitas al plantel educativo y conversaron con los docentes y administrativos.

 

