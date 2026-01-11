Mucho más que empresarios: 15 años caminando junto a la gente de Toabré

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá volvió esta semana a Toabré, en el norte de Coclé. No fue una visita cualquiera. Fue parte de una labor que ya suma 15 años de presencia constante en comunidades que también construyen país.

Desde el gremio empresarial dejan claro que su misión es promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional. Pero ese bienestar no se mide solo en números. Se mide en personas, en oportunidades y en dignidad.

La llamada Misión Toabré ha demostrado con hechos que la Cámara es más que un espacio de empresarios. Es una organización que entiende la responsabilidad social como algo real, cercano y sostenido en el tiempo.

Durante estos años, empresarios, directivos y colaboradores han trabajado hombro a hombro con las comunidades del norte de Coclé. La idea es clara: no hay desarrollo si no mejora la calidad de vida de la gente.

En Toabré no solo se han entregado útiles escolares, juegos o enseres para el hogar.

El enfoque ha ido creciendo. Hoy la apuesta está en la educación, el trabajo honrado y el emprendimiento productivo.

Uno de los pilares ha sido el impulso de granjas sostenibles, una herramienta que ha ayudado a muchas familias a fortalecer su seguridad alimentaria y a convertir su esfuerzo diario en progreso para sus hogares.

Desde la Cámara lo dicen sin rodeos: la responsabilidad social no es moda ni discurso. Es presencia. Es constancia. Es contacto humano. Es caminar junto a las comunidades.

“Somos empresarios, sí. Pero antes que todo somos panameños”, es el mensaje que deja esta jornada. Porque los negocios importan, pero nunca pueden estar por encima de las personas.

La participación de los colaboradores en esta misión refleja una visión clara: un Panamá más humano, solidario y con oportunidades para todos. Y ese, aseguran, seguirá siendo el norte.