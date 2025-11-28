Nacional - 28/11/25 - 07:40 AM

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

La bebé había fue atendida en el puesto de salud de Río Sereno, donde le dieron una receta por problemas gastrointestinales y fiebre.

 

Por: Redacción / Crítica -

En Renacimiento, Chiriquí, una bebé de apenas seis meses murió porque su familia no pudo comprar los medicamentos que un puesto de salud le recetó. 

Una historia dura, cruda, y que no debería pasar en un país donde los medicamentos para menores deben ser gratuitos.

El Ministerio de Salud en Chiriquí ya abrió una investigación. Federico Pérez, director regional de Salud, admitió que la información oficial es poca, pero sí confirmó que el Ministerio Público estuvo en la residencia de la pequeña, en las fincas bananeras de Barú, para hacer el levantamiento del cuerpo.

La bebé había sido atendida días antes en el puesto de salud de Río Sereno, donde le dieron una receta por problemas gastrointestinales y fiebre. La familia, sin plata para cubrirla, volvió a su realidad: buscar cómo resolver en medio de la pobreza. Días después, la niña murió.

La representante del sector, Ana Guerra, asegura que esta tragedia refleja lo que se vive todos los días en esa comunidad: pobreza extrema, falta de médicos y centros de salud sin medicamentos

Pidió al Minsa y al Gobierno que fortalezcan estos puestos para que nadie tenga que depender de farmacias privadas cuando la vida de un niño está en juego.

Por su parte, Pérez dejó claro que el medicamento para menores debe ser gratuito y que aquí podría haber fallas graves.

“Hay cosas que deben aclararse”, dijo, mientras confirmaba que ya empezaron un proceso administrativo para llegar al fondo de lo ocurrido.

Mientras tanto, el Ministerio Público sigue con la investigación judicial: inspecciones, recolección de indicios y necropsia para determinar científicamente qué pasó en realidad. El caso sigue abierto, y las autoridades no descartan posibles responsabilidades, ya sea de instituciones o particulares.

