Nacional - 24/9/25 - 07:41 PM

Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Colegas y amigos recuerdan a Héctor como un hombre auténtico, creativo y lleno de picardía, cuyas ocurrencias y historias forman parte de la memoria colectiva del folclor nacional.

 

Por: Redacción / Crítica -

El folclorista y productor Héctor Mencomo deja un legado imborrable en la cultura y las tradiciones de Panamá.

 Con profundo pesar se anuncia la muerte de Héctor Mencomo, destacado folclorista y productor de televisión, reconocido por su pasión y dedicación a la cultura y el folclor panameño.

Mencomo dejó una huella imborrable en programas como Así es mi Tierra, Semilla de Cantores y Semilla de Acordeones, donde promovió las tradiciones de distintas regiones del país. Su amor por la identidad cultural panameña era evidente, especialmente en su participación en eventos como el Festival de la Caña de Azúcar en Pesé, su tierra natal, al que siempre asistía con entusiasmo para mostrarlo al país y al mundo.

Colegas y amigos recuerdan a Héctor como un hombre auténtico, creativo y lleno de picardía, cuyas ocurrencias y historias forman parte de la memoria colectiva del folclor nacional.

Su partida deja un vacío en el ámbito cultural y televisivo de Panamá, pero su legado seguirá vivo en cada acordeón, danza y canto que él ayudó a preservar.

 

Te puede interesar

¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

 Septiembre 24, 2025
IFARHU pide más plata para becas en 2026

IFARHU pide más plata para becas en 2026

 Septiembre 24, 2025
CA mueve $283 mil millones al año en transporte marítimo

CA mueve $283 mil millones al año en transporte marítimo

Septiembre 24, 2025
Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Septiembre 24, 2025
Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

 Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé