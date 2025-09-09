Muere niño de seis años por vómitos y diarrea en Veraguas

Belén, una pequeña y apartada comunidad costera del corregimiento de Calovébora, al norte de la provincia de Veraguas, está hoy de luto. Un niño de apenas seis años perdió la vida tras presentar un cuadro de vómitos y diarrea, con un posible diagnóstico de parásitos, confirmaron autoridades de salud.

El drama ocurrió en esta zona limítrofe con la provincia de Colón, donde las familias viven en condiciones precarias y con escaso acceso a atención médica inmediata.

Según el doctor Alex Sánchez, jefe regional de salud pública del Ministerio de Salud (MINSA), tras conocerse el deceso se iniciaron las investigaciones y se organiza una gira médica para brindar asistencia a la población, sobre todo a los menores que pudieran estar en riesgo.

“Hasta ahora solo tenemos este caso confirmado, pero preocupa que los síntomas se estén presentando en otros niños y adultos de la comunidad.

Se están reforzando las medidas preventivas, explicó el médico, al advertir que la falta de tratamiento oportuno puede ser mortal.

El fallecimiento ha encendido las alarmas en Santa Fe, distrito al que pertenece Calovébora, donde los habitantes deben recorrer largas distancias o enfrentar travesías por mar para llegar a un centro de salud. Autoridades recomiendan a los pobladores acudir de inmediato a los puestos médicos más cercanos ante cualquier signo de vómitos, diarrea o fiebre, para evitar nuevas tragedias.

En Belén, familiares y vecinos lloran la partida del pequeño, mientras esperan la llegada del equipo médico que, según el MINSA, se trasladará en los próximos días para atender la emergencia.