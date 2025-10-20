Nacional - 20/10/25 - 08:22 AM

Mujer indígena bajo protección tras sufrir agresión

El Centro de Atención Integral de la Comarca ya está brindando a la víctima el apoyo psicológico, social y legal necesario para su recuperación y protección.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de la Mujer informó que, tras recibir una denuncia sobre un caso de violencia doméstica en la Comarca Ngäbe Buglé, se ha brindado protección inmediata a una joven madre víctima de agresión.

De acuerdo con el comunicado, la mujer fue ubicada por la Policía Nacional y actualmente se encuentra bajo custodia y resguardo de las autoridades competentes, quienes velan por su seguridad y bienestar mientras continúan las investigaciones.

El presunto agresor, quien sería el padre del menor hijo de la víctima, fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que adelantan las diligencias judiciales conforme a la ley.

El Ministerio de la Mujer reiteró su compromiso con la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer en el país. Asimismo, anunció que el Centro de Atención Integral de la Comarca ya está brindando a la víctima el apoyo psicológico, social y legal necesario para su recuperación y protección.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata cualquier situación de violencia doméstica o de género, recordando que pueden comunicarse con la Policía Nacional al 104 o llamar a la línea gratuita 182, disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día.

Te puede interesar

Mujer indígena bajo protección tras sufrir agresión

Mujer indígena bajo protección tras sufrir agresión

 Octubre 20, 2025
Naturgy finaliza infraestructura eléctrica en Santa Rita, La Chorrera

Naturgy finaliza infraestructura eléctrica en Santa Rita, La Chorrera

 Octubre 20, 2025
MHPA emite aviso de vigilancia por posible depresión tropical en el Caribe

MHPA emite aviso de vigilancia por posible depresión tropical en el Caribe

 Octubre 20, 2025
Panamá llama a Paz para felicitarlo y espera estrechar lazos con Bolivia

Panamá llama a Paz para felicitarlo y espera estrechar lazos con Bolivia

 Octubre 20, 2025
Buscan a dos menores tras "una salida no autorizada" de albergue

Buscan a dos menores tras "una salida no autorizada" de albergue

 Octubre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas