Mujeres líderes se unen en Suecia para trazar futuro de democracia

Una delegación de líderes femeninas de todo el mundo, incluida la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Nadine González, se reunió en Estocolmo, Suecia, para una conferencia crucial. El evento, organizado por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), se centró en la participación de la mujer en la política y la erradicación de la violencia contra la mujer.

El encuentro de alto nivel congregó a más de un centenar de mujeres líderes, electas y aliadas institucionales, con el propósito de reflexionar sobre los avances logrados desde la Declaración de Beijing y definir la agenda feminista para los próximos 30 años, impulsada desde la democracia local.

Panamá alza la voz por la representación femenina

Nadine González, quien también es vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), destacó la lucha constante por una mayor representación femenina en los cargos de poder. Durante su intervención, condenó enérgicamente los actos de violencia contra las mujeres en Panamá, haciendo un llamado a la acción. "Soy del criterio que donde gobierna una mujer, las cosas se hacen diferentes", afirmó.

El programa incluyó sesiones sobre liderazgo feminista, alianzas intergeneracionales y diálogos interactivos para abordar la violencia de género y la participación juvenil, con el objetivo de transformar las normas sociales.