Mujeres panameñas reciben reconocimiento en el 8 de marzo

El colectivo político señaló que esta fecha representa una jornada de memoria y reflexión sobre las luchas que han impulsado las mujeres.

 

Por: Redacción / Crítica -

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Partido Popular emitió este 8 de marzo un mensaje dirigido a las mujeres panameñas, reconociendo su papel en la vida social, política y económica del país.

El colectivo político, con 65 años de trayectoria en Panamá, señaló que esta fecha representa una jornada de memoria y reflexión sobre las luchas que, a lo largo del tiempo, han impulsado las mujeres por igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y participación en la vida democrática.

En el comunicado, el partido indicó que durante décadas ha promovido principios ligados a la dignidad humana, la justicia social y la igualdad de oportunidades, resaltando que las mujeres han sido protagonistas en distintos espacios de la sociedad, desde el ámbito familiar hasta el liderazgo comunitario y político.

La organización también reiteró su compromiso de respaldar políticas públicas que impulsen la participación femenina en espacios de toma de decisiones, además de promover condiciones que garanticen seguridad, respeto a sus derechos y oportunidades en los ámbitos laboral, social y político.

Finalmente, el Partido Popular señaló que Panamá requiere del liderazgo, la capacidad y el compromiso de las mujeres para continuar avanzando como sociedad.

