Nacional - 09/3/26 - 12:00 AM

Trump “ama el Canal” y Rubio refuerza la alianza con Mulino

Por: Redacción Crítica -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la que reiteró que el gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump considera a Panamá como un país aliado estratégico.

Durante el encuentro, Rubio destacó que Washington busca reforzar los programas de cooperación bilateral con el gobierno panameño y adelantó que empresas estadounidenses tendrán mayor participación en los procesos de licitación en Panamá, en lo que calificó como una nueva etapa en la relación entre ambos países.

La conversación entre ambos líderes se dio en el marco de la firma del acuerdo regional denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa en la que participan Estados Unidos y otros 12 países del continente para fortalecer la defensa de la democracia y combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio.

Durante el acto, el presidente estadounidense Trump también se refirió a Panamá y al papel estratégico del Canal de Panamá, asegurando que “ama el Canal”, comentario que fue interpretado como una señal de distensión y de que cualquier diferencia previa sobre la operación de la vía interoceánica quedó atrás.

El mandatario estadounidense incluso saludó cordialmente a Mulino durante la cumbre de líderes realizada en Miami, subrayando el tono amistoso que marcó el encuentro entre ambas delegaciones.

La reunión se produce en un momento en que Washington busca reforzar su presencia política, económica y de seguridad en la región, especialmente frente al avance del crimen organizado y las tensiones geopolíticas en América Latina.

Te puede interesar

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

 Marzo 08, 2026
Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

 Marzo 08, 2026
Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

 Marzo 08, 2026
Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

 Marzo 08, 2026
Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

 Marzo 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo