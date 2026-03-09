Trump “ama el Canal” y Rubio refuerza la alianza con Mulino

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la que reiteró que el gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump considera a Panamá como un país aliado estratégico.

Durante el encuentro, Rubio destacó que Washington busca reforzar los programas de cooperación bilateral con el gobierno panameño y adelantó que empresas estadounidenses tendrán mayor participación en los procesos de licitación en Panamá, en lo que calificó como una nueva etapa en la relación entre ambos países.

La conversación entre ambos líderes se dio en el marco de la firma del acuerdo regional denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa en la que participan Estados Unidos y otros 12 países del continente para fortalecer la defensa de la democracia y combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio.

Durante el acto, el presidente estadounidense Trump también se refirió a Panamá y al papel estratégico del Canal de Panamá, asegurando que “ama el Canal”, comentario que fue interpretado como una señal de distensión y de que cualquier diferencia previa sobre la operación de la vía interoceánica quedó atrás.

El mandatario estadounidense incluso saludó cordialmente a Mulino durante la cumbre de líderes realizada en Miami, subrayando el tono amistoso que marcó el encuentro entre ambas delegaciones.

La reunión se produce en un momento en que Washington busca reforzar su presencia política, económica y de seguridad en la región, especialmente frente al avance del crimen organizado y las tensiones geopolíticas en América Latina.