Corte debe definir demanda sobre violación al principio de especialidad

Tras culminar la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, aún quedan temas legales pendientes antes de que la jueza Baloisa Marquínez dicte sentencia. Uno de ellos es la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución indagatoria emitida en 2020 por el fiscal Emeldo Márquez dentro del proceso New Business.

En ese caso, el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales. Sin embargo, su defensa y varios juristas han advertido que el fallo se produjo pese a que el exmandatario estaba protegido por el Principio de Especialidad, condición bajo la cual fue extraditado desde Estados Unidos y que limita los delitos por los que puede ser juzgado.

Según juristas, la resolución indagatoria vulneró los artículos 4 y 32 de la Constitución, que obligan al Estado a respetar el derecho internacional y las garantías del debido proceso.

El abogado Carlos Carrillo indicó que la Corte Suprema de Justicia debe resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada hace más de un año, ya que también permitiría aclarar si una persona puede ser condenada con base en testimonios de testigos que no comparecieron a juicio para ser contrainterrogados.

“Sería conveniente que ahora que se vuelve a discutir el Principio de Especialidad, la Corte defina el tema”, señaló.

La defensa sostiene además que solo el Ministerio de Relaciones Exteriores puede certificar el levantamiento del Principio de Especialidad y que, hasta ahora, la Cancillería ha confirmado que no ha recibido solicitud alguna de la Fiscalía para hacerlo.

Según el jurista Dani Vásquez Atencio, la sentencia del caso New Business incurre en varios errores porque la autoridad aplicó la excepción al Principio de Especialidad sin sustentar las razones de su decisión, sometiendo al expresidente Martinelli a un proceso “orquestado por enemigos políticos que usaron el poder para tergiversar y aplicar las leyes a su conveniencia”.