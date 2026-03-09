Nacional - 09/3/26 - 12:00 AM

Corte debe definir demanda sobre violación al principio de especialidad

Por: Redacción Crítica -

Tras culminar la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, aún quedan temas legales pendientes antes de que la jueza Baloisa Marquínez dicte sentencia. Uno de ellos es la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución indagatoria emitida en 2020 por el fiscal Emeldo Márquez dentro del proceso New Business.

En ese caso, el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales. Sin embargo, su defensa y varios juristas han advertido que el fallo se produjo pese a que el exmandatario estaba protegido por el Principio de Especialidad, condición bajo la cual fue extraditado desde Estados Unidos y que limita los delitos por los que puede ser juzgado.

Según juristas, la resolución indagatoria vulneró los artículos 4 y 32 de la Constitución, que obligan al Estado a respetar el derecho internacional y las garantías del debido proceso.

El abogado Carlos Carrillo indicó que la Corte Suprema de Justicia debe resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada hace más de un año, ya que también permitiría aclarar si una persona puede ser condenada con base en testimonios de testigos que no comparecieron a juicio para ser contrainterrogados.

“Sería conveniente que ahora que se vuelve a discutir el Principio de Especialidad, la Corte defina el tema”, señaló.

La defensa sostiene además que solo el Ministerio de Relaciones Exteriores puede certificar el levantamiento del Principio de Especialidad y que, hasta ahora, la Cancillería ha confirmado que no ha recibido solicitud alguna de la Fiscalía para hacerlo.

Te puede interesar

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

 Marzo 08, 2026
Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

 Marzo 08, 2026
Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

 Marzo 08, 2026
Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

 Marzo 08, 2026
Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

 Marzo 08, 2026

Según el jurista Dani Vásquez Atencio, la sentencia del caso New Business incurre en varios errores porque la autoridad aplicó la excepción al Principio de Especialidad sin sustentar las razones de su decisión, sometiendo al expresidente Martinelli a un proceso “orquestado por enemigos políticos que usaron el poder para tergiversar y aplicar las leyes a su conveniencia”.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo