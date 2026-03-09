Nacional - 09/3/26 - 12:00 AM

Técnicas en enfermería celebran el Día de la Mujer con convivio

Por: Redacción Crítica -

En un ambiente de compañerismo y reconocimiento, las técnicas en enfermería celebraron el Día Internacional de la Mujer con un convivio, donde resaltaron su compromiso permanente con la salud y el cuidado de los pacientes.

Vielka Rosero, presidenta de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE), explicó que la actividad sirvió para compartir entre colegas y destacar la dedicación de las mujeres que laboran en el sector salud, muchas veces sacrificando tiempo con sus familias para atender a los pacientes.

Rosero indicó que la celebración también permitió reafirmar el papel fundamental de la mujer en la sociedad y, en especial, dentro del sistema de salud, donde las técnicas en enfermería cumplen una labor clave.

Durante la actividad se realizó la presentación de las reinas elegidas en los diferentes capítulos del país, incluyendo a las llamadas “reinas madres”, enfermeras jubiladas que continúan apoyando con entusiasmo las actividades del gremio.

Te puede interesar

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

 Marzo 08, 2026
Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

 Marzo 08, 2026
Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

 Marzo 08, 2026
Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

 Marzo 08, 2026
Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

 Marzo 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo