Técnicas en enfermería celebran el Día de la Mujer con convivio

En un ambiente de compañerismo y reconocimiento, las técnicas en enfermería celebraron el Día Internacional de la Mujer con un convivio, donde resaltaron su compromiso permanente con la salud y el cuidado de los pacientes.

Vielka Rosero, presidenta de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE), explicó que la actividad sirvió para compartir entre colegas y destacar la dedicación de las mujeres que laboran en el sector salud, muchas veces sacrificando tiempo con sus familias para atender a los pacientes.

Rosero indicó que la celebración también permitió reafirmar el papel fundamental de la mujer en la sociedad y, en especial, dentro del sistema de salud, donde las técnicas en enfermería cumplen una labor clave.

Durante la actividad se realizó la presentación de las reinas elegidas en los diferentes capítulos del país, incluyendo a las llamadas “reinas madres”, enfermeras jubiladas que continúan apoyando con entusiasmo las actividades del gremio.