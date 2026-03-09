Empresarios de varios países llegarán a Panamá por grandes expos

Panamá se alista para recibir esta semana a empresarios, inversionistas y delegaciones de distintos países que participarán en una plataforma de exposiciones organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Durante varios días, entre el 10 y 12 de marzo, se desarrollarán eventos como Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá, que reunirán a compradores internacionales, emprendedores y representantes de diversos sectores productivos.

El gremio empresarial destacó que estas ferias convierten nuevamente a Panamá en un punto de encuentro para los negocios en la región y reflejan la confianza de la comunidad internacional en el país.

Según la Cámara de Comercio, la posición estratégica del istmo y su plataforma logística continúan consolidándolo como un centro clave para el comercio, la inversión y la generación de oportunidades económicas en América Latina.