Mulino aclara que su gobierno no apoya viajes de legislativos a Taiwán

En el mensaje publicado, Mulino expresó: "Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno"

 

El presidente de la República, José Raúl Mulino, emitió hoy una aclaración a través de sus redes sociales personales en relación a rumores sobre posibles viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán.

En el mensaje publicado, Mulino expresó: "Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno".    Con esta declaración, el mandatario dejó en claro que, en caso de realizarse, dichos desplazamientos no cuentan con el respaldo oficial de su administración.

Es importante recordar que Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017, cuando el país decidió establecer vínculos diplomáticos con la República Popular Chin.

