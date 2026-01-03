Nacional - 03/1/26 - 08:55 PM

Mulino afirma que Nicolás Maduro debe estar preso por narcotraficante

Presidente de Panamá respalda captura de Maduro, lo señala como maleante y narcotraficante y rechaza cualquier “madurismo sin Maduro”,

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que el dictador venezolano Nicolás Maduro “bien preso está”, al considerar que su captura tras una acción militar del ejército de Estados Unidos era una consecuencia directa de su conducta, a la que calificó abiertamente como criminal, vinculada al narcotráfico y al autoritarismo.

En declaraciones a Telemetro Reporta, Mulino fue enfático al señalar que Maduro se buscó su propio destino tras desaprovechar múltiples oportunidades para negociar una salida democrática a la profunda crisis venezolana.

“Bien preso está y bien se la buscó, por maleante y narcotraficante y todo lo que tú le quieras poner”, expresó el mandatario panameño, dejando clara su posición sobre el futuro judicial del líder chavista.

Mulino compara a Maduro con Noriega

El presidente panameño comparó la situación de Maduro con la del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, recordando que ambos tuvieron oportunidades únicas para evitar un desenlace forzado, pero optaron por el enfrentamiento.

Mulino reiteró que en Venezuela, al igual que ocurrió en Panamá, existió una elección legítima, celebrada en julio de 2024, en la que —según afirmó— Edmundo González Urrutia ganó de manera abrumadora, con el respaldo popular y bajo el liderazgo opositor de María Corina Machado.

Panamá no reconocerá un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez

El jefe del Ejecutivo panameño advirtió que su gobierno no reconocerá bajo ningún pretexto a un eventual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, figura clave del entorno de Maduro, al que describió como un intento de perpetuar el régimen.

“Eso sería un ‘madurismo sin Maduro’”, sentenció Mulino.

El presidente recalcó que Panamá es custodio de las actas electorales venezolanas, las cuales —según indicó— reflejan de forma clara la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.

Llamado a Estados Unidos y advertencia regional

Mulino hizo un llamado directo al gobierno de Estados Unidos para que, tras la captura de Maduro, impulse una transición democrática real, que permita la instalación del gobierno legítimo de González Urrutia y facilite el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

No obstante, el mandatario panameño advirtió que tomar un país “a la brava” no puede convertirse en una fórmula política viable, ya que podría generar graves tensiones geopolíticas en América Latina.

“Esto no es el lejano oeste. De ahí a que esa acción conlleve la toma de un país, no creo que sea prudente”, subrayó.

