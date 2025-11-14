Mulino anuncia Hospital de Mascotas y nuevas inversiones para Coclé

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron este viernes La Pintada, provincia de Coclé, para supervisar el desarrollo de diversas jornadas sociales organizadas por el Despacho de la Primera Dama.

Ambos recorrieron los predios del Palacio Municipal Justa Moreno de Conte, donde se desarrolló la 18.ª jornada de “Misión Patitas”, para la esterilización de mascotas. Además, se llevaron a cabo las ferias "Amor sobre Ruedas" y "Ver y Oír para Aprender", así como una actividad interinstitucional que unió esfuerzos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Desde septiembre de 2024, “Misión Patitas” ha logrado la esterilización de 15,580 perros y gatos a nivel nacional. Se espera que la jornada de cuatro días en La Pintada sume 2,000 esterilizaciones más.

El presidente felicitó a los organizadores de “Misión Patitas” y anunció que, alineado con sus promesas de campaña, próximamente colocará la primera piedra del Hospital de Mascotas en Panamá, el cual estará ubicado en Juan Díaz.

“Misión Patitas” continuará su recorrido visitando Colón el próximo fin de semana y Chiriquí en diciembre, con una meta de mil esterilizaciones en cada lugar.

El presidente y la primera dama visitaron también los puntos donde se brindan servicios de salud, como vacunación, toma de presión y colocación de prótesis dental.

Mulino se tomó un momento para saludar a los estudiantes del Instituto Profesional y Técnico La Pintada, y explicarles los avances del proyecto del Centro de Especialidades Agropecuarias (Ceagro), una institución de formación de profesionales técnicos en el sector que iniciará operaciones en 2026. Esta institución contará con sedes en Chiriquí, Darién y Divisa, provincia de Herrera.

También se detuvieron en los puntos de venta de arroz del IMA, donde conversaron con los clientes.

La pareja presidencial subió hasta la clínica móvil de “Amor Sobre Ruedas”, donde los pacientes pueden hacerse mamografías.

Además, realizaron una donación de enseres del hogar a las señoras Amarilis Pinzón y Mónica Martínez, residentes en La Pintada.

Durante su recorrido, ambos recibieron saludos y abrazos de pobladores de todas las edades, quienes aprovecharon los diversos servicios que ofrecieron las ferias.

Por otro lado, el presidente adelantó que en enero entrarán en marcha varias obras necesarias para la provincia de Coclé. Entre estas, figura el nuevo Hospital Aquilino Tejeira. "Será un hospital de primer orden en Penonomé, como todos los que estamos haciendo", recalcó.

La provincia también se beneficiará con el tren Panamá-David-Frontera. El presidente adelantó que los detalles finales sobre la inversión del proyecto, incluyendo la ruta y el estudio de impacto ambiental, pronto serán explicados al país.

La jornada concluyó con una reunión en la residencia de la alcaldesa de La Pintada para escuchar las necesidades de las autoridades locales.

