Mulino anunciará en junio decisión sobre el futuro de la mina Cobre Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que en junio el Gobierno Nacional anunciará al país la decisión final sobre el futuro de la mina de cobre Cobre Panamá, operada por First Quantum Minerals y ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El mandatario informó que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ofreció apoyo al proceso mediante asistencia técnica especializada y la colaboración de tres expertos en minería, como parte de los análisis que adelanta el Ejecutivo panameño.

La mina Cobre Panamá, considerada uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, suspendió operaciones en 2023, generando desde entonces una alta expectativa nacional por su impacto económico, laboral y fiscal.

“Yo espero y confío que para junio anunciemos al país la decisión tomada por el Gobierno”, expresó Mulino, al tiempo que aseguró que el proyecto minero está siendo evaluado de forma técnica y responsable.

El presidente detalló que la mina se encuentra actualmente bajo auditoría ambiental, la cual es realizada por una empresa francesa, con el fin de determinar su situación real y las condiciones en las que podría definirse su futuro.

Mulino también destacó que parte de los recursos recientemente pagados por la mina al Estado panameño permitirán la creación de 5 mil nuevos puestos de trabajo a través del programa “Mi Primer Empleo”, beneficiando directamente a jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

Los fondos provienen de la comercialización del concentrado de cobre que permanecía en la mina tras su cierre en 2023 y que fue retirado el año pasado. Según una auditoría realizada en diciembre de 2024, el volumen de concentrado ascendía a 128 mil 17 toneladas métricas.

De acuerdo con cifras oficiales, las regalías recibidas por Panamá superan los 29 millones de dólares, recursos que serán destinados tanto a programas de empleo como a la ejecución de obras de infraestructura a nivel nacional.