Mulino: Autoridades investigan caso de barco vinculado al tráfico de drogas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que está en marcha una investigación sobre la posible vinculación de un miembro de la Cámara Marítima de Panamá con la embarcación Oceanic Top, la cual fue incautada recientemente con más de 13 toneladas de presunta cocaína.

En declaraciones a la prensa, Mulino explicó que el caso ya está siendo manejado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez, quien, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, lleva a cabo las investigaciones pertinentes. "Eso se está investigando por las autoridades correspondientes", señaló el mandatario.

Por su parte, Luis Alberto Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), explicó que el Oceanic Top fue registrado bajo bandera panameña en 2022, luego de ser adquirido en Estados Unidos. Sin embargo, en mayo de 2024, el barco fue vendido y registrado bajo la bandera de Tanzania, lo que hizo que ya no estuviera bajo la jurisdicción directa de la AMP.

En septiembre de 2025, la nave intentó reanudar operaciones en Panamá al solicitar una licencia para actividades de abastecimiento de combustible. No obstante, la solicitud fue rechazada, ya que la embarcación no cumplía con los requisitos necesarios.

El Oceanic Top abandonó el país a principios de octubre, y fue poco después cuando se dio a conocer que la nave incautada con la droga. "Cuando sale esa nave, creo que fue a principios de octubre de este año, nosotros ya no teníamos responsabilidad directa sobre ella, ya que navegaba bajo bandera de Tanzania", explicó Roquebert.

El administrador de la AMP también señaló que la entidad ha colaborado plenamente con el Ministerio Público, entregando toda la documentación e información necesaria para esclarecer los hechos.