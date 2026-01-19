Nacional - 19/1/26 - 12:00 AM

Mulino buscará en Davos atraer inversiones y posicionar a Panamá en la agenda global

Por: Redacción EFE -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Davos, Suiza, para participar por segundo año consecutivo en el Foro Económico Mundial (WEF), que se desarrollará del 19 al 22 de enero con la presencia de líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo.

De acuerdo con la Presidencia, Mulino aprovechará el encuentro para promover nuevas inversiones en Panamá, destacando las oportunidades del país en los sectores logístico, energético y portuario, así como su rol estratégico en el comercio global.

La agenda del mandatario incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, además de encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales e instituciones financieras como Citi, Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organismo que anunciará en Davos un evento de alto nivel para Panamá.

Mulino también sostendrá reuniones con representantes de empresas del sector energético y logístico, entre ellas DP World y AES, en un contexto marcado por los retos de la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro.

El jefe del Ejecutivo será uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; el titular del BID, Ilan Goldfajn; y representantes de la Universidad de Oxford.

Además, participará como panelista en otros foros sobre inversión en América Latina, estabilidad de las cadenas de suministro y la nueva realidad energética global.

Te puede interesar

Decomisan 278 paquetes de droga en embarcación en Darién

Decomisan 278 paquetes de droga en embarcación en Darién

 Enero 19, 2026
Acusan a Vamos de vulnerar autonomía de la UP

Acusan a Vamos de vulnerar autonomía de la UP

 Enero 19, 2026
Mulino buscará en Davos atraer inversiones y posicionar a Panamá en la agenda global

Mulino buscará en Davos atraer inversiones y posicionar a Panamá en la agenda global

 Enero 19, 2026
Directora del Remón denuncia amenazas; ministra respalda a funcionarios

Directora del Remón denuncia amenazas; ministra respalda a funcionarios

 Enero 18, 2026
Yeileen Acosta es la nueva soberana del Carnaval de Colón 'Alegoría 2026'

Yeileen Acosta es la nueva soberana del Carnaval de Colón 'Alegoría 2026'

 Enero 18, 2026

Como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro con el diplomático argentino Rafael Grossi, aspirante a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Hombre muere tras riña en una cantina en Antón

Hombre muere tras riña en una cantina en Antón