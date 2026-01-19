Mulino buscará en Davos atraer inversiones y posicionar a Panamá en la agenda global

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Davos, Suiza, para participar por segundo año consecutivo en el Foro Económico Mundial (WEF), que se desarrollará del 19 al 22 de enero con la presencia de líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo.

De acuerdo con la Presidencia, Mulino aprovechará el encuentro para promover nuevas inversiones en Panamá, destacando las oportunidades del país en los sectores logístico, energético y portuario, así como su rol estratégico en el comercio global.

La agenda del mandatario incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, además de encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales e instituciones financieras como Citi, Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organismo que anunciará en Davos un evento de alto nivel para Panamá.

Mulino también sostendrá reuniones con representantes de empresas del sector energético y logístico, entre ellas DP World y AES, en un contexto marcado por los retos de la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro.

El jefe del Ejecutivo será uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; el titular del BID, Ilan Goldfajn; y representantes de la Universidad de Oxford.

Además, participará como panelista en otros foros sobre inversión en América Latina, estabilidad de las cadenas de suministro y la nueva realidad energética global.

Como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro con el diplomático argentino Rafael Grossi, aspirante a la Secretaría General de las Naciones Unidas.