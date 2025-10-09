Mulino celebra acuerdo Israel-Hamás y destaca apoyo al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino felicitó la primera firma de paz entre Israel y Hamás, celebró la aprobación legislativa del acuerdo con el Mercosur y honró la memoria del mártir Marco Fenton Achurra, en una jornada marcada por llamados al diálogo y la unidad nacional.

El mandatario también feclicó a los países mediadores Catar, Egipto y Turquía, así como a los Estados Unidos, por su papel protagónico en el acuerdo entre Israel y Hamás.

Mulino expresó que espera que este entendimiento “sea un paso hacia la paz en el Medio Oriente y no como ha pasado otras veces, que se firma y luego vuelve para atrás”.

Agradece respaldo de la Asamblea por el acuerdo con el Mercosur

Mulino celebró que la Asamblea Nacional aprobara con 62 votos a favor la decisión de Panamá de adherirse al Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Reconozco y felicito a la Asamblea Nacional por haber aprobado ayer en segundo debate la decisión de Panamá de adherirse al Mercosur”, expresó.

El mandatario subrayó que esta decisión le da legitimidad a una acción ejecutiva que ahora cuenta con el respaldo del Parlamento:

“Es un buen ejemplo de cuando las cosas se manejan con sentido de país”, afirmó.

Mulino explicó que el documento aprobado no constituye aún un tratado internacional, pero abre el camino para futuros acuerdos formales que deberán pasar por el Legislativo, conforme lo establece la Constitución.

Honra la memoria de Marco Fenton Achurra

Durante su intervención, el presidente rindió homenaje al fallecido dirigente del Movimiento de los Mártires del 9 de Enero de 1964, Marco Fenton Achurra, destacando su legado en la lucha por la soberanía nacional.

“Su gesto y el de sus compañeros marcó un antes y un después en la relación con los Estados Unidos”, señaló Mulino, al tiempo que expresó su pésame a la familia y ordenó rendir honores oficiales al mártir.