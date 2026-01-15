Mulino corta cinta y abre La Esmeralda, nueva cárcel para mujeres

El presidente José Raúl Mulino inauguró el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, conocido como CEFERE, ubicado en Las Garzas, provincia de Panamá.

Es una cárcel diseñada exclusivamente para mujeres privadas de libertad.

La obra se levantó en 18 meses y tuvo una inversión de 22.4 millones de dólares.

El proyecto estuvo bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno, dentro de los planes oficiales para reorganizar el sistema penitenciario femenino.

El nuevo centro fue pensado para una población de 520 reclusas y concentra en un solo espacio áreas de formación, atención médica y visitas familiares.

También cuenta con zonas de recreación y espacios destinados a la convivencia con los hijos, algo que no existía de forma integral en el penal anterior.

Dentro del complejo hay talleres educativos, escuela, clínica, auditorio y áreas deportivas. Según el Gobierno, la instalación cumple con normas de Naciones Unidas y estándares internacionales de derechos humanos, con la intención de apuntar a la resocialización y a la reinserción social.

Con la entrada en funcionamiento de La Esmeralda, el actual CEFERE Cecilia Orillac de Chiari dejará de operar como cárcel regular.

El lugar será habilitado como Centro de Transición para mujeres en etapa de prelibertad.