Mulino despide a héroe del 9 de Enero

El presidente José Raúl Mulino acudió este lunes a la Iglesia del Carmen, donde se realizaron las honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, uno de los héroes de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

A su llegada, el mandatario expresó su sentido pésame a los familiares y compañeros del movimiento de mártires y héroes del 9 de Enero, quienes se congregaron para darle el último adiós a uno de los protagonistas de aquella jornada histórica.

Durante el acto solemne, unidades del SPI cargaron el féretro cubierto con la Bandera Nacional, al compás de la Banda Republicana. La escena estuvo marcada por el respeto, el silencio y la emoción de los presentes.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, emitió la Resolución de Duelo No. 7 del 13 de octubre de 2025, donde se reconocen los aportes de Fenton Achurra en la lucha por la soberanía panameña.

El documento destaca que el héroe “marcó un antes y un después en la historia nacional, abriendo el camino hacia la recuperación del Canal de Panamá”, y que su legado “perdurará como joya impecable de patriotismo, coraje y sacrificio”.

Entre los asistentes también estuvieron las ministras Beatriz Carles de Arango y Jaime Jované, junto a otras autoridades del Gobierno Nacional, quienes acompañaron el emotivo homenaje a este símbolo del amor por la Patria.